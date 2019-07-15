В курганском «Метрополисе» продают колбасу с перьями (ФОТО)

Жители Кургана рассказали, что купили в одном из магазинов сети «Метрополис» колбасу с куриными перьями. Продукцию ритейлеру поставлял местный производитель, обладатель знака «Экологически безопасный продукт».

О подозрительной покупке сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган».

«Колбаса (боровская) с кусочками перьев))) и еще с чем-то. Курицу заживо перемалывают, видимо. А «Метрополису» лучше писать на ценнике, что это для животных, а не скидку на ярком ценнике», – так подписана фотография.

Пользователи соцсети, комментируя пост, делились своими впечатлениями о производителе. Некоторые утверждали, что не первый раз сталкиваются с перьями в боровской колбасе. А один курганец написал, что находил в продукции кусок куриной лапки с когтями.

Директор курганской сети «Метрополис» Олег Серых сообщил «Новому Дню», что он первый раз слышит про колбасу с перьями. От дальнейших комментариев он отказался, предложив написать ритейлеру официальный запрос.

Производитель колбасы – ЗАО «Агрофирма Боровская». Представители агрофирмы тоже были удивлены. Как сообщила «Новому Дню» юрист предприятия Ольга Суетина, с претензиями к ним никто не обращался.

«Мы очень удивлены выявлению перьев в нашей колбасе. И проведем собственное расследование, чтобы во всем разобраться и убедиться, что речь идет именно о нашей продукции», – резюмировала Суетина.

Предприятие позиционирует себя как ведущий производитель продукции из мяса птицы в Курганской области. Курганская агрофирма внесена в госреестр на право использования товарного знака «Экологически безопасный продукт».

Курган, служба информации

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