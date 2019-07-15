В курганские магазины опять завезли молоко с кишечной палочкой

Курганский Россельхознадзор второй раз за лето сообщает о продаже в курганских магазинах молока с кишечной палочкой.

Ведомство заявило, что были отобраны образцы молочной продукции, поступающей в курганские магазины из соседней Республики Казахстан. «И вновь выявление в продукции бактерий, группы кишечной палочки», – заявили в региональном Россельхознадзоре.

Надзирающий орган традиционно не называет производителей опасной продукции, мотивируя это тем, что Россельхознадзор могут обвинить в антирекламе.

Как сообщил «Новому Дню» заместитель руководителя регионального Россельхознадзора Антон Захаров, молоко с кишечной палочкой уже реализовано. «Пока мы отбираем пробы, пока лаборатория выдаст свое заключение – на это нужно время. А молоко – скоропортящийся продукт, который раскупают за сутки», – уточнил Захаров.

Все, что надзирающий орган может сделать с продукцией из соседнего государства – предупредить розничную торговлю Зауралья о результатах лабораторных исследований. Торговые сети получат предписание Россельхознадзора, в котором будет указан производитель молока.

Как сообщал «Новый День», в июне сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области поставили на режим усиленного лабораторного контроля местного производителя молока. В пробах продукции молокозавода, расположенного в Курганской области, выявлено предельно допустимое количество аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (общая обсемененность) и бактерии группы кишечной палочки.

Предприятию тогда выдано предписание о приостановлении действия деклараций «о соответствии на молоко пастеризованное». «Отсутствие данной декларации не позволяет производителю поставлять молочную продукцию на продажу», – добавили в курганском Россельхознадзоре.

Курган, служба информации

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