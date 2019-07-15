Глава Зауралья Шумков проверяет своих подчиненных на вменяемость

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал, как отбирает сотрудников в свою команду. Свои требования к подчиненным глава Зауралья перечислил в понедельник, 15 июля, в личном аккаунте в Instagram.

Вадим Шумков написал свой пост после заседания комиссии по отбору в резерв управленческих кадров, которая, в том числе, отбирает кандидатов для так называемой «губернаторской сотни».

«Кроме подтверждения профессиональных соисканий и тестов на общее развитие, кандидаты проходят психологическое тестирование, что помогает определить реальную мотивацию и готовность к замещению должностей», – написал Шумков.

Врио губернатора Зауралья отметил, что заявок от соискателей много, но не все кандидаты готовы «обосновать свои управленческие навыки». Собеседование с главой региона успешно прошли 26 человек – они получили назначение.

«Нам нужны искренние и дельные кадры. Готовые не болтать, а делать каждый день сложную и нужную для развития региона работу», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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