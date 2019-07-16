Пятая смерть за лето: в Кургане утонул еще один ребенок

В реке Мостовка курганского села Шатрово утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла 15 июля. Девочка отправилась купаться вместе со своими подругами, но попав на глубину, не смогла выплыть. Как сообщили в региональном следственном комитете, тело погибшей уже обнаружено.

С начала летних каникул это уже пятая гибель ребенка в водоемах Зауралья. Первая трагедия произошла в Белозерском районе, где 7-летняя девочка каталась на велосипеде и упала с обрыва в реку. Затем в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» утонул 16-летний подросток. В реке Исеть в Далматово захлебнулся 11-летний мальчик. Затем в Кургане искали тело 8-летнего мальчика, который утонул в реке Тобол. Погибшие находились у водоемов без присмотра взрослых.

Летом прошлого года в Курганской области утонули 7 детей, 8 получили травмы при падении с высоты (в том числе из открытых окон), 4 ребенка погибли и 48 травмированы в ДТП.

Курган, служба информации

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