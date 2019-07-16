Жителя Кургана, взявшего в заложники полицейских в отделе МВД, решили отправить к психиатрам

Прокуратура Курганской области настаивает на госпитализации в психдиспансер горожанина, который забаррикадировал отделение полиции. Дело о принудительном лечении направлено в городской суд, сообщила во вторник, 16 июня, облпрокуратура.

В апреле 2019 года гражданин явился утром в отдел полиции №1 курганского УМВД и заявил, что его преследуют сотрудники ФСБ – они следят за его личной жизнью и мешают жить. Дежурный полицейский открыл окно для переговоров, в этот момент заявитель достал нож и попытался ударить им сотрудника УМВД.

«После этого он заблокировал вход в отделение и стал угрожать каждому, кто зайдет в помещение. Пресечь действия нападавшего удалось только прибывшим на место происшествия сотрудникам «ОМОН», – уточняют в надзирающем ведомстве.

В отношении дебошира было не только возбуждено уголовное дело, он отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Нападавший оказался невменяемым. «Представляет угрозу не только для других, но и для себя», – сообщает прокуратура. Сейчас городской суд Кургана должен решить, будет ли мужчина отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 16.07.19

Курганский бизнесмен из списка Forbes не даст ни копейки на сгоревшую церковь в Чимеево: «Они нагрешили». / Пятая смерть за лето: в Кургане утонул еще один ребенок. / Российские авиакомпании отказались летать в Курган. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»