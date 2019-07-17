Сотрудник курганской больницы обворовал морг

Кетовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника кетовской больницы, который выкрал в морге батареи. Об этом в среду, 17 июля, сообщила прокуратура Курганской области.

В надзорном ведомстве «Новому Дню» уточнили, что злоумышленник не является медицинским работником. Весной 2019 года он проник в патологоанатомический корпус больницы и выкрал там чугунные батареи на общую стоимость более 21 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Подсудимый полностью погасил убыток, нанесенный бюджетному учреждению, и отделался штрафом – 5 тыс. рублей.

Курган, Кетово, служба информации

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