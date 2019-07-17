Курганские власти не смогли продать убыточную типографию

Повторный аукцион по продаже «Шадринского дома печати» признан не состоявшимся. На предприятие, которым владеет курганское правительство, не нашлось покупателя. Сами печатники уверены, что актив проще реанимировать, чем от него избавиться.

Уставный капитал общества – 2,7 млн рублей. Шадринскому дому печати принадлежит двухэтажное производственное здание (565,8 кв. м.) и земельный участок (2838 квадратов). По итогам первого квартала типография была убыточной: при квартальной выручке 1,9 млн рублей убыток превысил 600 тыс. рублей. Печатное производство дает работу 23-м шадринцам.

Как сообщает региональный департамент имущественных и земельных отношений, аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Директор типографии Виктор Самылкин сообщил «Новому Дню», что работа у печатников есть. В портфеле заказов контракты с постоянными клиентами и разовые заказы. На постоянной основе, в том числе, с типографией сотрудничает газета «Шадринский курьер».

Виктор Самылкин уверен, что такой актив (дом печати включен в региональную программу приватизации – прим. ред.) продать будет сложно, проще оказать финансовую помощь, чтобы стабилизировать производство.

«Нам нужна небольшая сумма, порядка 800 тыс. рублей, чтобы купить пару-тройку единиц нового оборудования. Старое вышло из строя. К примеру, ремонту не подлежит ризограф. У нас есть и будут заказы. Пока мы печатаем продукции примерно на 700 тыс. рублей в месяц, но нам нужна модернизация», – резюмировал Самылкин.

Курган, Шадринск, служба информации

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