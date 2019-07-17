Молодой курганец жестоко избил младенца

Курганские следователи передали в суд дело об избиении младенца. 21-летний отец из Макушино избил двухмесячного сына. Преступление было совершено в феврале 2019 года. В СУ СКР по Курганской области уточнили, что молодой отец в тот день был пьян и ему помешал плач ребенка.

«Мужчина нанес своему 2-месячному сыну несколько ударов по голове, а затем, взяв ребенка на руки, с силой бросил его на кровать. При этом мальчик ударился головой о дужку кровати», -сообщает следком. Отец мог убить грудничка, если бы мать не вернулась от соседей. Она и помешала избиению младенца. Спасти малыша удалось благодаря своевременному оказанию ему медицинской помощи.

Мужчину будут судить по двум статьям УК РФ, в том числе за покушение на убийство. До суда истязатель находится в СИЗО.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.07.19

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