Культовые места Кургана благоустроят креативно

Правительство Курганской области проведет конкурсы по сбору идей благоустройства парка Молодежный и городской набережной. Об этом в своем личном аккаунте в Instagram написал врио губернатора региона Вадим Шумков.

«Прошу коллег провести конкурсы на сбор идей и предложений по их благоустройству», – призвал своих подчиненных Шумков.

Глава региона напомнил, что контракт на благоустройство парка Молодежный уже заключен, строители приступили к работе. Скоро будут подведены и итоги торгов по выбору подрядчика для благоустройства первой очереди набережной (от Богоявленского храма).

«Готовится к размещению и контракт на благоустройство первой очереди ЦПКиО (часть дорожек и мостов). Очень надеюсь на появление добропорядочных и профессиональных подрядчиков. Иначе, есть риски не успеть», – написал в Instagram Шумков.

Губернатор Зауралья отметил, что речь идет о знаковых для Кургана местах. Проекты – масштабные, они растянутся на несколько лет. В том числе, при содействии Минприроды РФ планируется спасение старицы реки Битевки у входа в курганский ЦПКиО. Реализация проекта позволит восстановить водный объект, который сейчас напоминает болото, и создать рекреационную зону для отдыха курганцев.

Курган, служба информации

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