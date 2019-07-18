Избирательная комиссия Кургана «зашивается», проверяя кандидатов в гордуму

В пятницу, 19 июля, завершается процесс регистрации кандидатов в думу Кургана. Горизбирком должен успеть проверить документы более чем 300 кандидатов и сообщить имена тех, кому отказано в регистрации.

«На сегодняшний день проверили около 60 процентов. Загружены работой максимально. Зашиваемся, завтра последний день регистрации кандидатов»,– рассказал «Новому Дню» один из сотрудников избирательной комиссии.

На выборы в думу столицы Зауралья заявились более 340 человек. По партийным спискам – 273 кандидата и 70 человек по мажоритарным избирательным округам.

Так, «Единая Россия» отправила на выборы в гордуму 50 партийцев. В списках партий «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия» получилось по 39 человек. «Родина» и ЛДПР заявили 46 и 60 кандидатов соответственно. Курганцам предстоит выбрать из этого числа лишь 13 депутатов.

И числе 70-ти человек, которые будут бороться за победу в одномандатных округах, есть и действующие депутаты думы шестого созыва.

Это Сергей Руденко (директор ООО «Артель»), Виктор Дударев (руководитель МАУ «Оздоровительный комплекс»), Сергей Предеин (пенсионер), Артем Исламов (директор ООО «Аргос»), Юрий Александров (главный врач ГБУ «Курганская поликлиника №2), Юрий Калинин (глава ООО «КурганАвтоТранс»), Алексей Блинов (гендир ООО «УК «Спектр-Конверсия»), Владимир Лузин (директор ООО «Курган

-Парк Л»), Илья Назаренко (глава торгово-промышленной палаты Кургана), Олег Прозоров (фонд развития города Кургана, директор социальных программ), Игорь Прозоров (председатель фонда развития Кургана).

В числе кандидатов педагоги, медики, индивидуальные предприниматели. Есть даже один студент и один безработный житель Кургана. Четыре человека имеют судимость. Заявления о регистрации принимались от кандидатов до 10 июля. Почти все отложили поход в избирательную комиссию на последний день. Вал заявлений фиксировался 9 и 10 июля.

Выборы в думу Кургана пройдут 8 сентября 2018 года. 13 депутатов избираются по пропорциональной системе (по партийным спискам), 12 депутатов попадут в гордуму, победив в одномандатных избирательных округах.

Курган, новый День, служба информации

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