Газпром и Минэнерго пообещали газифицировать Зауралье

Газпром и Минэнерго РФ помогут Курганской области газифицировать 50 тысяч домовладений. О достигнутой договоренности в четверг, 18 июля, сообщил уральский полпред Николай Цуканов.

В программу газификации Газпрома на 2019-2020 годы будут дополнительно включены курганские объекты. Эту информацию подтверждает и Минэнерго, к руководству которого за помощью обращался уральский полпред.

«Это позволит увеличить уровень газификации Курганской области с 51 до 60 процентов, будут газифицированы 50 тысяч домовладений и 136 котельных, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия», – сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Регион нуждается в помощи Газпрома. Десять курганских муницпалитетов Зауралья на сегодняшний день не газифицированы совсем, еще 16 территорий области газифицированы частично.

Курган, служба информации

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