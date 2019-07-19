Курганские коммунальщики работают в канализации с голыми руками

Сотрудники курганского коммунального предприятия «Водный Союз» работали с канализацией без специальных перчаток. Работодатель не выдавал им спецодежду и средства индивидуальной защиты.

«Мастер цеха канализации не обеспечен перчатками с полимерным покрытием, защитной каской, резиновыми рукавицами и другими средствами защиты. Электрогазосварщики работают без специальных масок и защитных очков», – сообщает прокуратура Кургана.

Кроме этого выяснилось, что машинисты экскаваторов «Водного Союза» получают допуск к работе без обязательного психиатрического освидетельствования.

Надзорное ведомство провело проверки на многих городских предприятиях («Сенсор», «Транссервис», «Курганшпунт», «Курганский кабельный завод», «Курганские прицепы», «Курганприбор» и т.д.) и выявило свыше 40 нарушений закона в сфере охраны труда. Прокурором внесено 10 представлений, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 18.07.19

Газпром и Минэнерго пообещали газифицировать Зауралье. / Избирательная комиссия Кургана «зашивается», проверяя кандидатов в гордуму. / Культовые места Кургана благоустроят креативно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»