Житель Кургана установил в квартире бабушки видеокамеру и поймал мошенников (ВИДЕО)

Житель Кургана установил в квартире своей бабушки видео камеру, чтобы поймать мошенников – продавцов противопожарных датчиков. Они не первый раз посещают пенсионерку. Видео было размещено в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган».

«Активизировались продавцы противопожарных извещателей. Предупредите ваших родителей и пожилых родственников. В прошлый раз продали бабушке четыре сигнализации по 2 тысячи рублей каждая! Выяснили, когда у нее пенсия. С порога начали втюхивать еще (видимо, 4-х сигнализаций на однокомнатную квартиру мало). За это время в квартире была установлена камера. И теперь мы можем любоваться на героев нашего города», – написал анонимно пользователь социальной сети.

В доказательство он приложил договор на покупку четырех датчиков. Доверчивая пенсионерка 8 июля уже заплатила за четыре сигнализации 8 тыс. рублей.

Продавцом выступает индивидуальный предприниматель Анастасия Сафронова, зарегистрированная в Кургане. Свидетельство о регистрации данного ИП действительно существует – дата регистрации 12 апреля 2019 года. На видео видно, что сигнализацию пришла продавать женщина пенсионного возраста. Скорее всего, это нанятая ИП сотрудница.

В региональном управлении МЧС, куда «Новый День» обратился за комментариями, пообещали еще раз отреагировать официальным заявлением. «Мы уже размещали информацию по этому поводу. Сегодня предупредим жителей Зауралья еще раз, продублируем памятку с заголовком «Осторожно, мошенники», – заявили в ведомстве.

В управлении МЧС напомнили, что продавцы датчиков активизировались после трагедии в «Зимней Вишне». «Они начали ходить по предприятиям, по небольшим бизнес-объектам и вынуждать покупать извещатели, ссылаясь на требования законодательства. Затем переключились на рядовых граждан. Сотрудники МЧС никогда не предлагают платные услуги. Все консультации и осмотры бесплатно», – заявили в УМЧС Курганской области.

В комментариях к посту курганцы начали рассказывать свои истории о том, как их пожилых родственников убеждали в обязательном порядке устанавливать в доме противопожарную сигнализацию и пугали проверками пожнадзора.

В основном, на уловку попадаются пожилые люди. Стоимость предлагаемых устройств – 250-300 рублей, старикам их продают за тысячи рублей. Конечно, можно отказаться, но продавцы находят для пенсионеров аргументы – пугают их будущими штрафами, если в квартире не появится «извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.07.19

Курганские коммунальщики работают в канализации голыми руками. / Газпром и Минэнерго пообещали газифицировать Зауралье. / Избирательная комиссия Кургана «зашивается», проверяя кандидатов в гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»