Губернаторская кампания в Курганской области началась со скандала

Оппозиционный кандидат в губернаторы Курганской области, коммунист Яков Сидоров заявил о провокациях в его адрес.

В понедельник, 15 июля, Сидоров, со второй попытки сдал документы в облизбирком на регистрацию, однако 19 июля областной избирком сообщил ему о серьезных ошибках в бумагах. Речь о подписях муниципальных депутатов, с помощью которых коммунист прошел обязательную процедуру – муниципальный фильтр.

«Три депутата поддержали не только Сидорова, но и других кандидатов в губернаторы. Хотя, в подписном лице есть ссылка на то, что депутаты не имеют право ставить свою подпись за двух и более кандидатов», – пояснил «Новому Дню» первый секретарь комитета курганского областного отделения партии КПРФ Виктор Зырянов.

Нарушителями стали депутаты Кетовской сельской думы – Михаил Кленин, Сергей Первухин и Елена Костылева.

«Даже если их подписи избирательная комиссия не зачтет, то Яков Сидоров все равно прошел муниципальный фильтр, он набрал больше голосов, чем требовалось. Возможно, перечисленные люди добросовестно заблуждались. Либо речь идет об осознанной провокации», – говорит Зырянов.

Как сообщили «Новому Дню» в избирательной комиссии, в документах Сидорова был обнаружен «ряд ошибок», также кандидат не предоставил выписку из банка. Неточности были исправлены в этот же день и оппозиционер все же уладил вопросы со своим выдвижением. Коммунист прошел и муниципальный фильтр, предоставив 193 подписи муниципальных депутатов, вместо установленного законом минимума – 182 подписи.

В губернаторской кампании Зауралья участвуют четыре кандидата. Трое выдвинуты партиями – Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ и Юрий Ярушин от ЛДПР. Один кандидат самовыдвиженец – врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Губернаторские выборы в Зауралье состоятся 8 сентября. Они проводятся досрочно в связи с отставкой экс-губернатора Кокорина.

Курган, служба информации

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