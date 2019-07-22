Мэрии Кургана предложили обсудить деликатный вопрос

На портале «Инициативы Зауралья» появилось новое обращение горожан. Жители города уведомили мэрию Кургана, что в парках областной столицы нет туалетов. Автор инициативы – Алексей Новиков. Он считает, что «деликатный вопрос назрел давно».

«В Центральном городском саду есть помещение для этого, но оно не работает (на консервации), что создает огромные проблемы во время массовых праздников жителям близлежащих домов», – пишет неравнодушный житель города. Он добавляет, что в ЦПКиО и Детском парке есть подобие туалетов, но они не отвечают «потребностям граждан». Такими уборными не могут воспользоваться маломобильные курганцы, а также родители с детьми.

Советует активист мэрии Кургана и думать на перспективу. «В Заозерном пока нет полноценных парковых зон, но при их обустройстве необходимо учесть данный вопрос. Возможное решение можно предложить частному бизнесу (пусть туалеты будут платные и будут работать только в выходные, праздничные дни и во время массовых мероприятий). Вариантов решения вопроса масса. А не иметь элементарных удобств в общественных местах областного центра, прямо скажем – острая проблема для жителей и гостей нашего города», – позиция Алексея Новикова.

Инициатива была размещена на портале в пятницу, 19 июля. Пока горожане не активно поддерживают идею. Предложение Новикова лайками успели одобрить лишь восемь человек. Если еще 192 человека потребуют у городских властей решение туалетного вопроса, то городская администрация должна будет взяться за решение проблемы.

Напомним, сервис по сбору инициатив жителей области был создан для того, чтобы зауральцы могли внести свои предложения по улучшению условий жизни в регионе в целом и в каждом населенном пункте. Обратиться со своей идеей может любой гражданин. Заявка проходит обязательную предварительную экспертизу (не более трех рабочих дней), после чего она появляется на сайте «Инициативы Зауралья».

Чтобы народная идея получила поддержку органов власти, опубликованное предложение должно набрать нужное количество голосов – для каждого муниципалитета региона определен свой порог, в зависимости от количества жителей.

Курган, служба информации

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