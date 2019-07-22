Избирком Кургана не допустил до выборов в гордуму более 20 кандидатов

Избирательная комиссия Кургана закончила проверку кандидатов в депутаты гордумы. Из 340 человек, завившихся на предстоящие выборы в гордуму, в регистрации по разным причинам отказано 21 курганцу.

Самые большие потери у коммунистов, отправившихся на выборы по партийным спискам. Три представителя КПРФ получили отказ. В итоговом списке КПРФ вместо 39 кандидатов остались 36. По одному партийцу потеряли ЛДПР и «Справедливая Россия». У данных партий списочно осталось 59 и 38 кандидатов соответственно. Без изменений курганский избирком оставил списки «Единой России» и «Родины» (50 и 46 кандидатов соответственно).

Из 70 одномандатников вкючиться в кампанию смогут только 54 человека. Соответственно, проверку не прошли 21 человек.

Как сообщал «Новый День», по мажоритарной системе о своем участии в выборах заявили 11 действующих депутатов думы Кургана. В том числе, возобновить депутатскую деятельность планировал хорошо известный курганцам экс-депутат гордумы и экс-депутат областной думы (два созыва проработал в облдуме) Михаил Котюсов, который в свою депутатскую бытность любил делать острые замечания в адрес местных чиновников. Горизбирком отказал пенсионеру Котюсову в регистрации на предстоящие выборы думы седьмого созыва.

Как сообщал «Новый День», горизбирком проверил документы 340 кандидатов. По партийным спискам заявились 273 кандидата и 70 человек по мажоритарным избирательным округам.

Выборы в думу Кургана пройдут 8 сентября 2018 года. 13 депутатов избираются по пропорциональной системе (по партийным спискам), 12 депутатов попадут в гордуму, победив в одномандатных избирательных округах.

Курган, служба информации

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