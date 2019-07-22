Курганец убил возлюбленную, а потом себя

В поселке Каргаполье Курганской области ревнивый мужчина устроил поножовщину, в результате которой погибла женщина, а еще два человека получили ранения.

Как уточняет СУ СК РФ по Курганской области, в момент совершения преступления житель поселка был пьян. Он пришел в дом, где в компании знакомых находилась его 42-летняя возлюбленная. Курганец накинулся с ножом на свою сожительницу и нанес ей несколько ножевых ударов, от которых женщина скончалась до приезда скорой помощи.

«Кроме этого ножевые ранения нападавшим были причинены двум мужчинам, так же находившимся в доме. После совершения убийства, находясь в сенях указанного дома, мужчина покончил жизнь самоубийством», – сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

По предварительным данным, причиной произошедшего конфликта стали личные отношения между потерпевшей и ее сожителем.

Курган, служба информации

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