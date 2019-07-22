В Кургане под открытым небом выступит мировая оперная звезда

В Кургане выступит оперный певец с мировым именем Дмитрий Корчак. Концерт пройдет под открытым небом на Троицкой площади 3 августа. Такой формат выбран для того, чтобы послушать знаменитость могло как можно больше зрителей.

«Возможность в живую услышать знаменитого тенора бывает не так часто. Особенно у нас, в провинции. Это будет незабываемый подарок всем ценителям высокого искусства», – говорит начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин.

Дмитрий Корчак поет на лучших оперных сценах Америки, Европы и России – «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитан-опера», Венская опера, Опера Лос-Анджелеса, «Карнеги-холл» в Нью-Йорке, «Альберт-холл» в Лондоне. Тенор завоевал славу «короля бельканто», его репертуар доступен далеко не каждому оперному певцу.

В Кургане Корчак выступит вместе с Зауральским симфоническим оркестром и Зауральским оркестром русских народных инструментов. Начнется концерт в девять часов вечера.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 22.07.19

Опубликована версия нового храма в Чимеево, который построят на пепелище. / Курганец убил возлюбленную, а потом себя. / Избирком Кургана не допустил до выборов в гордуму более 20 кандидатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»