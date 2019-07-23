В курганском в лесу нашли привязанного к дереву мужчину

В Половинском районе похитили мужчину. Как сообщает региональный следком, похититель – 31-летний житель района. 17 июля он приехал к своему знакомому, с которым конфликтовал, насильно посадил жертву в автомобиль и вывез в лес.

Пострадавшего в лесу, привязанным к дереву, нашел случайный прохожий. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека), уточняет СУ СК РФ по Курганской области.

За последний месяц это уже второе похищение человека в Курганской области. Как сообщал «Новый День», 24 июня 2019 года в Шадринске двое молодых людей – 19 и 23 года, насильно поместили в багажник несовершеннолетнего подростка и увезли его в лес. Похитители избили мальчика. Задержать преступников удалось по «горячим следам».

Курган, служба информации

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