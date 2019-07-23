Музыкант Фадеев рассказал о восстановлении храма в Чимеево: «я планировал отстроить его из дерева»

Продюсер, музыкант, наставник шоу «Голос. Дети» Максим Фадеев в своем аккаунте в Инстаграм разместил новый пост о восстановлении сгоревшего храма в Чимеево.

Уроженец Кургана, а ныне москвич Фадеев сообщает, что изначально планировал отстроить храм из дерева. «Аутентично, как было до пожара. Я хотел призвать людей, чтобы воплотить это в жизнь. На днях я пообщался с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. Меня убеждают в том, что новая церковь должна быть из кирпича», – написал во вторник, 23 июля, Максим Фадеев.

Музыкант не сказал, согласен ли он с такими планами, но призвал всех оказать помощь Чимеевскому монастырю.

«Было решено создать фонд по восстановлению храма! И с этого дня я вхожу в попечительский совет, чтобы финансировать строительство и следить за происходящим», – добавил именитый музыкант.

Максим Фадеев пообещал держать своих подписчиков в курсе дела и поблагодарил всех, кто уже откликнулся на призыв. «Спасибо, что предлагаете помощь, пишите, с вами обязательно свяжутся!», – резюмировал Фадеев и разместил в своем аккаунте реквизиты благотворительного фонда «Чимеевская святыня».

На аккаунт Фадеева подписаны 2,3 млн человек. Уроженец Кургана одним из первых отреагировал на пожар в Чимеевском монастыре. Сообщил, что его крестили в сгоревшем храме, и он сделает все, чтобы его восстановить.

Пожар, в котором дотла сгорел храм монастыря, произошел 3 июля 2019 года. В огне сгорела и главная святыня монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери.

Курган, служба информации

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