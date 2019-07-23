У жителей курганской рублевки отбирают землю

Жители курганской рублевки будут вынуждены отдать свои земли государству. Речь идет об участках одиозного кооператива «Борок» в Кетовском районе, из-за которых отправили за решетку местных чиновников.

Такое решение принял суд. Оно касается трех собственников – они признаны недобросовестными приобретателями земли. Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Курганской области, покупатели знали о том, что территория получена кооперативом не вполне законным способом и что реальная стоимость земли гораздо выше. Но, несмотря на это не только купили наделы, но и начали там строительство. Суд посчитал, что покупатели аффилированны с продавцами земли – самим кооперативом «Борок».

«Экс-чиновники передали дачному кооперативу «Борок» земельный участок для дачного строительства по цене, которая в 30 раз была ниже рыночной. С руководством «Борока» служащих связывала дружба», -говорят в надзорном ведомстве.

Напомним, в 2013 году администрация Кетовского района за копейки продала землю кооперативу «Борок». Разница в реальной и установленной чиновниками стоимости составила порядка 40 млн рублей. Площадь этих угодий в живописном месте – 80 тыс. кв. метров. После оформления сделки «Борок» разделил участок на более мелкие наделы и продал третьим лицам. Их то и признали недобросовестными покупателями.

В 2019 году за эту незаконную сделку были лишены свободы экс-глава Лесниковского сельсовета Кунгуров, бывший первый заместитель главы Кетовского района Пиносов, директор ООО «Геоцентр» Антропова, а также бывший глава Кетовского сельсовета Иванов.

Источник «Нового Дня» в администрации Кетовского района сообщил, что пока чиновники не знают, как дальше будут развиваться события и к чему готовиться собственникам элитной земли и строений.

Кетовский район, служба информации

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