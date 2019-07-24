На пляже в Кургане выдра напала на детей

В Курганской области в 2,5 раза увеличилось число нападений диких животных на людей. Такую статистику приводит Роспотребнадзор, сравнивая показатели первого полугодия 2018 и 2019 годов. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Кургане (13 человек). Одного из жителей областного центра покусала лиса, другого – бобер, третьего – ежик. Еще двоих покусали норки, пятерых – мыши и крыса. В Зоодворике ЦПКО на человека напал енот, и еще два курганца подверглись нападению обезьян во Вьетнаме.

В середине июля на Голубых озерах выдра покусала за пальцы рук двух мальчиков 2002 и 2009 года рождения. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, все пострадавшие получили или получают в настоящее время постэкспозиционное антирабическое лечение.

В ведомстве напоминают, что на территории Зауралья области случаи заболевания бешенством среди населения не регистрируются уже 35 лет, но эпизоотическая ситуация по бешенству животных сохраняется напряженной.

Курган, служба информации

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