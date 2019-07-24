Вадим Шумков отправился с инспекцией на окраину Курганской области

В среду, 24 июля, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков проведет ревизию Альменевского района. Вместе с главой региона в муниципалитет, где проживает более 13 тыс. человек, сегодня выехали почти все заместители главы Зауралья. Делегация областного правительства будет работать в районе весь день.

Программа визита Шумкова расписана по минутам. Она начнется с проверки объектов, которые ремонтируются и благоустраиваются в текущем году. Это парк Победы и сквер. Их приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды».

Также Вадим Шумков проверит дорожные работы, побывает на двух стройплощадках: строительство 30-квартирного дома для детей сирот и индивидуальных жилых домов (ИЖС – проект, поддержку которому оказала федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий...»).

Правительственная делегация посетит и главные соцобъекты Альменевского района – центральную районную больницу и детские садики.

Вторую половину дня Шумков и его команда проведут не в сопровождении муниципальных служащих, а пообщаются с население района, включая предпринимателей.

Как показывает практика подобных выездных совещаний, именно в такие моменты врио губернатора Вадим Шумков узнает о точках социального напряжения территорий и тут же предлагает решение проблем. Как, к примеру, это было в поселке Степное, где люди из-за банкротства коммунального предприятия на несколько недель остались без водопроводной воды. Селяне попросили личного вмешательства Шумкова, и проблема с поставщиком воды была оперативно закрыта.

Новый формат работы в муниципалитетах, когда на место с главой региона выезжает почти весь состав президиума областного правительства, Шумков опробовал в начале июня в Каргапольском районе.

Курган, служба информации

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