К губернаторским выборам в Курганской области присоединился коммунист

Избирком Курганской области в среду, 24 июля, зарегистрировал последнего кандидата в губернаторы Зауралья коммуниста Якова Сидорова.

«Только что закончилось заседание избирательной комиссии. Документы, сданные кандидатом Сидоровым, прошли проверку. Представитель партии КПРФ официально допущен до выборной кампании», – сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме. Сегодня Сидорову будет выдано удостоверение кандидата в губернаторы.

Коммунист последним получил «допуск» в выборной кампании. И регистрация представителя партии КПРФ проходила с проблемами.

Когда Сидоров только сдавал документы в избирком, он получил сразу несколько замечаний от членов избирательной комиссии. Речь шла о технических неточностях, также Сидоров забыл предоставить выписку из банка. Кандидат оперативно исправил ошибки и все же смог сдать документы на проверку комиссии, успев сделать это в последний день приема документов.

Когда избирком начал изучать бумаги Сидорова, выяснилось, что придется забраковать три подписи из «муниципального фильтра». Как сообщал «Новый День», три депутата поддержали не только Сидорова, но и других кандидатов в губернаторы. Хотя, в подписном лице есть ссылка на то, что депутаты не имеют право ставить свою подпись за двух и более кандидатов.

Тем не менее, это не повлияло на регистрацию Сидорова. Для прохождения «муниципального фильтра» он собрал подписей больше необходимого минимума.

В губернаторской кампании Зауралья участвуют четыре кандидата. Трое выдвинуты партиями – Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ и Юрий Ярушин от ЛДПР. Один кандидат самовыдвиженец – врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Губернаторские выборы в Зауралье состоятся 8 сентября. Они проводятся досрочно в связи с отставкой экс-губернатора Кокорина.

Курган, служба информации

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