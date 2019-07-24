В центре Кургана ДТП с «перевертышем» (ФОТО)

В центре Кургана на углу улиц Мяготина и Володарского в среду, 24 июля, произошло ДТП. Одна машина сильно разбита, вторая лежит на боку. Очевидцы сообщают, что автомобиль вылетел на тротуар.

О ДТП первыми сообщили подписчики двух курганских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Участниками аварии стали две иномарки. Автомобиль «KIA» от удара перевернулся и вылетел на тротуар. Обошлось без жертв.

Пользователи паблика «Типичный Курган» сообщают, что один из пешеходов – мужчина, чудом отскочил от машин во время их столкновения.

На месте ДТП сейчас работает скорая помощь, также к месту аварии прибыли сотрудники регионального МЧС.

Фото – группа «Типичный Курган» ВКонтакте

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 24.07.19

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