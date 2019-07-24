Директор курганского детдома, где развращают мальчиков, стал фигурантом уголовного дела

Курганские следователи возбудили уголовное дело отношении экс-директора Катайского детского дома. Артур Аверьянов обвиняется в том, что обманом выманил у сироты почти миллион рублей.

По версии следствия, в начале 2019 года Аверьянов убедил одного из сирот, что тот не получит квартиру, которая полагается ему по закону, и предложил молодому человеку свой вариант сделки.

«Подозреваемый, зная о наличии у воспитанника на счете определенной суммы денег, склонил его к покупке квартиры, принадлежащей своему родственнику. Рыночная стоимость квартиры была существенно завышена. Получив от юноши 800 тысяч рублей, подозреваемый передал ему ключи от указанной квартиры, не оформляя договора купли-продажи и не составляя необходимые для передачи права собственности документы», – сообщают в СУ СКР по Курганской области.

В последние дни директор был больше занят сексуальным скандалом: утверждал, что одна из педагогов развращает детдомовских мальчиков.

От имени Аверьянова на портале «Яплакаль» было размещено официальное обращение. В нем он сообщал о вопиющих фактах. По его версии, воспитатель Марина Симахина «совершает развратные действия сексуального характера по отношению к детям детского дома». Аналогичное обращение Аверьянова «улетело» в приемную уральского полпреда. В нем бывший директор детдома сообщает, что на приеме у психолога один из воспитанников подтвердил факт домогательства.

«Новому Дню» в курганском следкоме уточнили, что ведомство не ведет дело о сексуальных домогательствах в отношении детей.

Как сообщил «Новому Дню» в управлении социальной защиты населения Курганской области (является учредителем детдома, – прим. ред.), в настоящий момент Аверьянов не имеет отношения к данному соцучреждению. Он был уволен еще 14 июня 2019 года.

«Что касается фактов, изложенных Аверьяновым, то они находятся в поле зрения правоохранительных органов. Надо дождаться окончания проверки, которую в данный момент проводит региональное УМВД», – заявила глава областного управления соцзащиты Вера Демина.

Курган, служба информации

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