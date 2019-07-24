Шумков в Альменево озвучил условия, при которых курганцы перестанут покидать регион

Вадим Шумков встретился с жителями Альменевского района и рассказал им о планах по развитию территории. Речь, в основном шла о ремонте дорог и строительстве соцобъектов.

По словам главы Зауралья, в 2019 году финансирование ремонта дорог внутри поселений будет увеличено в 2,5 раза и составит около 22 млн рублей. Также идет ремонт трассы в направлении Шумиха – Альменево, на эти цели выделено более 200 млн рублей. В сентябре стартует строительство газопровода, в 2021 году газ должен прийти в Альменево, Малышево, Учкулово, Иванково. Кроме этого появятся две малые спортивные площадки, сквер с детской площадкой, будут достроены 16 индивидуальных жилых домов для многодетных семей и молодых специалистов и 30-квартирный дом для детей-сирот.

На ремонт центральной районной больницы и детсада «Аленушка» будет направлено 6 млн рублей. Кроме этого, по итогам сегодняшнего визита глава региона поручил проработать вопрос по капремонту в этом году школы в селе Казенное.

«Каждый год надо два-три социальных объекта либо строить, либо ремонтировать, – сказал Шумков. – По два-три социальных объекта, несколько внутрипоселковых дорог, а также вопросы благоустройства будем выводить на «Инициативный бюджет», чтобы жители сами принимали решение, куда власть должна вкладывать деньги».

В конце визита Вадим Шумков традиционно вручил главе района Дамиру Сулейманову «синюю папку» с вопросами от жителей, которые поступили через социальные сети. В их числе обращения по капитальному ремонту многоквартирного дома, водоснабжению, ремонту здания бывшего детского сада. Целесообразность ремонта или строительства нового дошкольного учреждения глава региона поручил проанализировать департаменту образования и науки и департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Людей волнует работа муниципального предприятия по водоснабжению. Этот вопрос мы обсуждали на встрече с руководством МУПа. Есть запрос на поддержку по ремонту сетей. Посмотрим, посчитаем, сколько километров водопровода нужно поменять. Отдельная тема прозвучала по дорогам и по детскому саду. Людей интересует дееспособность власти. Наша задача – ее обеспечивать, создавать людям достойные условия жизни», – резюмировал глава региона.

Напомним, 24 июля Вадим Шумков побывал в парке Победы в райцентре, где будут менять ограждение, а также разобьют новый сквер. Главе Зауралья заросший травой парк не понравился, он поручил навести порядок. Затем Шумков осмотрел улицы, подлежащие ремонту, и районную больницу.

После он заехал на стройплощадку, где строят 30-квартирный дом для детей-сирот по улице Лесная и на место, где возводят 16 индивидуальных жилых домов. В рамках программы на строительство выделено около 14,8 млн рублей, в том числе 5,9 млн рублей из федерального бюджета и 8,9 млн рублей из областного. Жители оплачивают 30 процентов стоимости дома.

«Если у человека будет дом, детский сад, больница, школа газ, работа, он не захочет никуда уезжать», – озвучил Вадим Шумков условия, при которых курганцы перестанут покидать регион.

Альменевский район, служба информации

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