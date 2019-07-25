Курганский блогер проиграл суд промышленнику Муратову

Курганский блогер Илья Кузнецов, пишуший под псевдонимом Винштейн, проиграл судебный спор известному курганскому промышленнику, депутату облдумы Сергею Муратову.

Конфликт между сторонами начался после того, как в блоге Винштейна еще в феврале 2019 года появилась статья «О конфликте Прокофьева и Муратова. Дорогие станки и подковерные игры». Вайнштейн обвинил владельца НПО «Курганприбор» Муратова в том, что он, используя подставные фирмы, поставил в курганский госуниверситет старое оборудование по завышенной цене под видом суперсовременных станков. Бизнесмен заявил, что его репутации нанесен ущерб и обратился с иском в Арбитражный суд Курганской области.

Судя по всему, Винштейн не смог ничем подтвердить свои слова – суд встал на сторону Муратова. Теперь блогер должен удалить спорную публикацию и выплатить истцу компенсацию – 10 тыс. рублей.

«Зато теперь Сергей Муратов может всем рассказать, что он отсудил 10 тыс. рублей у провинциального блогера. Одолел страшного противника и защитил свою репутацию», – написал 25 июля Илья Винштейн на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В конце своего поста он разместил номер банковской карты и подписал: «Помощь Муратову».

Курган, служба информации

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