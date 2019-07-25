В Кургане у детского садика нашли труп

В Кургане во дворе дома по улице Гоголя, 129 в четверг, 25 июля, нашли труп молодого мужчины. В СУ СКР по Курганской области «Новому Дню» уточнили, что мужчина, предположительно, ушел из жизни добровольно. Местом суицида стал двор по улице Гоголя, рядом с детским садиком. Ведется проверка.

О трагедии в социальных сетях первым сообщил житель дома, рядом с которым все произошло. «В нашем дворе постоянно ночью тусовки. Может, ему кто помог это сделать? Почему-то полиция никого не опрашивает», – сообщил аноним в паблике «Инцидент Курган».

Автор поста также уточнил способ самоубийства молодого человека. «Новый День» не может сообщать такие подробности по требованию Роскомнадзора.

Курган, служба информации

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