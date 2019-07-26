В Зауралье совершено вооруженное нападение на таксиста

В Зауралье совершено нападение на таксиста. Ночью 26 июля водитель получил заказ: 21-летний мужчина вызвал такси, чтобы добраться из Белозерского района до Целинного.

В конце маршрута пассажир вместо денег достал предмет, похожий на нож, и стал требовать от водителя деньги.

«Злоумышленник завладел деньгами в сумме более трех тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Часть похищенных денег он потратил на продукты и спиртное, а остальными рассчитался с другим таксистом этой же фирмы за проезд до Кургана, где и был задержан полицейскими», – сообщает курганское УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 26.07.19

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