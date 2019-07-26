В Курганской области отменили депутатские выборы

В трех районах Зауралья 8 сентября 2019 года не состоятся депутатские выборы. Избирком Курганской области уточняет, что в Лебяжьевском, Шумихинском и Щучанском районах не нашлось нужного количества кандидатов в депутаты.

Как сообщила «Новому Дню» секретарь областной избирательной комиссии Галина Достовалова, для выборов нужна альтернатива, но ее нет. В данных территориях число зарегистрированных кандидатов точно совпало с количеством депутатских мандатов.

Нулевая конкуренция сложилась в выборной кампании думы Лебяжьевского района, Трусиловской сельской думы Шумихинского района. Также не хватило кандидатов для проведения «деревенских» выборов Белоярской, Медведской и Петровской сельских дум Щучанского района.

Галина Достовалова уточняет, что в таком случае законодательство вынуждает избирком перенести дату голосования. Пока «деревенские» выборы отсрочены до 13 октября 2019 года. Если и в этом случае не хватит желающих побороться за мандат, то речь вновь пойдет о переносе дня голосования.

8 сентября – в единый день голосования – в Курганской области выберут губернатора региона. Также состоятся депутатские выборы в Кургане и в 24-ех муниципальных районах, где будут голосовать за глав и депутатов городских и сельских поселений.

Курган, служба информации

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