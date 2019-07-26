В Кургане в жару почти 40 домов остались без воды

В центре Кургана из-за нескольких аварий на водопроводе без воды остались почти 40 жилых домов и три детских сада.

«Водный Союз» на своем сайте, в пятницу, 26 июля, разместил список домов, которым прекращено водоснабжение из-за крупной коммунальной аварии. Аварийные бригады работают на улицах К. Мяготина, 1 Мая и Гоголя.

Больше всего пострадали жители улиц Гоголя, где без воды остались 11 домов, включая детсад № 128. На улице Урицкого – 3 дома. Также в зону аварии попали дома по улицам К. Маркса, В. Блюхера и Орлова. «В связи с устранением аварии на водопроводе работает бригада компании», – прокомментировали ЧП в «Водном союзе».

На территории Курганской области установилась сухая жаркая погода. По данным регионального МЧС, температура воздуха сегодня и завтра превысит +26-27 градусов.

Курган, служба информации

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