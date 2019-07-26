Вадим Шумков назначил главу департамента промышленности Зауралья

В Кургане назначен временно исполняющий обязанности директора департамента промышленности и транспорта области. Это место занял Владимир Ковалев, ранее занимавший должность замруководителя ведомства.

Ковалев окончил Курганский госуниверситет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году получил дополнительное образование в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственная служба в Российской Федерации», в 2015-м – по направлению «Управление персоналом». В 2017 году прошел подготовку в Уральском государственном экономическом университете по программе «Проектное управление в государственной сфере».

С 2011 года Ковалев работал в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области на должностях ведущего и главного специалистов, помощника заместителя губернатора Курганской области, начальника отдела энергетики и энергосбережения управления промышленности, транспорта и энергетики, заместителя директора департамента.

Курган, служба информации

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