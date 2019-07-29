В Курганской области в смертельную аварию попала машина «Яндекс.Такси»

В Курганской области на 248-м километре трассы «Иртыш» произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Яндекс. Такси» и грузовика «Mercedes». Водитель такси погиб, пассажир в реанимации.

Как уточняют в региональном ГИБДД, авария произошла в ночь на 28 июня на повороте к селу Введенскому. Как добавляют пользователи в социальной сети в «ВКонтакте», виновником смертельного ДТП мог стать водитель фуры, который, предположительно, ехал на красный сигнал светофора.

«Водитель, парень молодой, погиб. Двое деток остались», – пишет пользователь паблика «Инцидент Курган».

Курган, служба информации

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