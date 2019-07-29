Курганские баптисты пошли в суд, чтоб узаконить свою церковь

В курганский арбитраж поступил иск от церкви евангельских христиан-баптистов «Свет Истины». В картотеке дел ответчиком указана администрация Кургана. Юрист «Света Истины» сообщила «Новому Дню», что баптисты намерены признать жилой дом культовым объектом.

В своих исковых требованиях христиане-баптисты просят признать культовым объектом частный жилой дом в Кургане, расположенный по адресу: ул. Лермонтова, 8 «а». Фактически, это и есть церковь организации, но пока без официального статуса «культовая организация».

Юрист религиозной организации напомнила о так называемом «Законе Яровой», из-за которого с недавних пор в жилых помещениях «не допускается миссионерская деятельность». Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс РФ.

По данным «Света Истины», в состав учредителей религиозной организации входят 10 человек. Прихожан, посещающих службы в доме на ул. Лермонтова – около 30 человек. Сама религиозная организация была зарегистрирована в Кургане еще в 1967 году, в 2000 году – после перерегистрации организация получила название «Свет Истины».

Курган, служба информации

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