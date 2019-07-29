В Курганской области утонул шестой ребенок за лето

В Шадринском районе в реке Исеть утонул 15-летний юноша. Подросток был на пляже без взрослых.

Как уточняет СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 27 июля. Погибший – житель села Маслянское Шадринского района. «При купании в реке подросток по мелководью зашел на глубокое место, откуда выплыть не смог», – сообщает региональный следком. Тело погибшего удалось найти только на следующий день.

С начала летних каникул это шестая трагедия на воде. Утонули четыре мальчика – 8,11, 15 и 16 лет. И две девочки, которым было 7 и 13 лет. Летом прошлого года в водоемах Зауралья погибли 7 детей, 8 получили травмы при падении с высоты (в том числе из открытых окон), 4 ребенка погибли и 48 травмированы в ДТП.

Курган, служба информации

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