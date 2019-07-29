Китай будет закупать курганское зерно: три района Зауралья уже готовятся к экспорту

Таможня Китая одобрила импорт пшеницы из Курганской области. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на китайскую таможенную службу.

В июне 2019 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили возможность сотрудничества российских аграриев с Китаем.

По итогам этой встречи Курганская область была включена в перечень семи регионов РФ, которым предоставляется право экспортировать пшеницу в Китай. Помимо Зауралья поставлять зерно в Китай, который втянут в торговую войну со своим основным поставщиком зерна – США, могут Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Омская, Амурская и Челябинская области.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Россельхознадзора, для того чтобы начать экспортировать сельхозпродукцию, курганским аграриям необходимо проделать определенную работу. В первую очередь, написать заявление, чтобы попасть в официальный реестр экспортеров. Второй шаг – соблюсти ряд карантинных и фитосанитарных требований, выставляемых страной импортером, то есть Китаем.

Собеседник «Нового Дня» в региональном управлении Россельхознадзора уточнил, что в списке экспортеров на сегодняшний день значатся два курганских производителя льна. А вот производителям пшеницы еще только предстоит в него попасть. О своей готовности включиться в процесс уже заявили сельхозпредприятия трех районов Зауралья – Шадринский, Петуховский и Кетовский.

Курган, служба информации

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