В Курганской области многодетная мать избивала детей кактусом

Курганские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стала многодетная мать. На родительницу в полицию заявил один из детей: он рассказал о систематических истязаниях и побоях.

Уголовное дело в отношении жительницы Юргамышского района, матери пятерых детей было возбуждено по двум статьям УК РФ, одна из которых – угроза убийством. Следователи СУ СКР по Курганской области установили, что мать систематически «наносила своим детям побои подручными средствами». В частности, одну из дочерей она таскала за волосы, в сына бросила горшок с декоративным кактусом.

Дети изъяты из семьи, их мать лишена родительских прав. В ближайшее время уголовное дело в отношении нее рассмотрит облсуд Курганской области.

Курган, служба информации

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