Шумков попросил ускорить ремонт главного моста Кургана

В августе 2019 года в Кургане начнется демонтаж конструкций путепровода по пр. Машиностроителей. Так называемый мост ЖБИ – самый загруженный в Кургане, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков попросил отремонтировать на год раньше, чем планировалось.

«Я предлагаю ускорить работы, так как у граждан есть большая потребность в данном путепроводе, соединяющем районы нашего города. При заключении контракта необходимо проработать вопрос по срокам и завершить строительство моста в 2020 году», – заявил в понедельник, 29 июля, Вадим Шумков на заседании правительства.

Как сообщал «Новый День», ремонт путепровода оценивается в 1,045 млрд рублей, работы финансируются из федерального и областного бюджетов. По данным госконтракта, строители будут получать финансирование частями и должны сдать объект в 2021 году.

Как заявил сегодня на заседании регионального правительства заместитель губернатора – директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолия Воробьева, федеральный бюджет в 2019 году, как и планировалось, выделит на мост ЖБИ 270 млн рублей. Деньги будут потрачены на демонтаж конструкции. «Работы стартуют в августе этого года, а в следующем – начнется возведение нового моста», – уточнил Воробьев.

Как сообщил глава Кургана Андрей Потапов, присутствующий на заседании, мэрия города уже подготовила объездной маршрут – автомобилистам придется пользоваться улицей Промышленная.

Протяженность моста ЖБИ 462 метра. Путепровод соединяет центральную часть города с другими микрорайонами и не ремонтировался почти 40 лет. Развязка традиционно загружена, трафик – около 16 тысяч автомобилей в сутки.

По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова регион сформировал и отправил заявку в Минтранс, после чего было принято решение о выделении средств на дорожные работы.

«Конструкции моста изношена и не отвечает современным требованиям по основным показателям: безопасность движения, грузоподъемность и надежность. Поэтому в декабре прошлого года движение по мосту ограничили», – объяснял необходимость срочных работ Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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