Под Курганом разбился автобус с пассажирами

В Варгашинсокм районе на 307 км трассы «Иртыш» в серьезное ДТП попал автобус, выполняющий регулярный рейс Петухово-Курган. Как сообщает региональное УГИБДД, 50-летний водитель выехал на встречную полосу и задел два грузовика.

За рулем автобуса HYUNDAI-AERO TOWN был житель Петуховского района. Его опасный маневр изучают инспекторы. После выезда на встречку автобус занесло. Затем автобус врезался сначала в «ГАЗель», а потом в фуру. Грузовые автомобили в момент аварии стояли на обочине. Автобусу HYUNDAI потребуется серьезный ремонт.

«В результате ДТП, которое произошло 29 июля днем, транспортные средства получили механические повреждения, пассажирка автобуса HYUNDAI– женщина 1966 года рождения, была доставлена в ГБУ «Курганская больница №-2». Водитель автобуса и водители большегрузных транспортных средств не пострадали», – уточняют в региональной автоинспекции.

Курган, служба информации

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