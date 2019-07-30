Граждане Казахстана жестоко убили курганца из-за бутылки пива

Курганский областной суд вынес приговор по резонансному убийству пенсионера, совершенному в Кургане год назад. Два жителя Республики Казахстан совокупно проведут в тюрьме 37 лет.

Двадцатилетний и 32-летний граждане соседней Республики в июле 2018 года напали на пенсионера в районе КСМ. Пожилой мужчина возвращался домой из магазина и нес в руках бутылку пива. Нападавшие были пьяны и потребовали отдать им бутылку. Пенсионер отказался – и это стоило ему жизни.

Сначала преступники просто избили курганского пенсионера. «Они нанесли ему множественные удары руками и ногами. Забрали пиво и сумку, в которой обнаружили банковскую карту своей жертвы. Мужчины вернулись к потерпевшему и продолжили избиение, требуя сообщить им пин-код», – уточняет прокуратура Курганской области.

Когда избитый пенсионер потерял сознание, преступники просто выбросили его в кусты и скрылись. От полученных травм курганец скончался на месте происшествия.

Подозреваемых удалось задержать в Шадринске. Одного мужчину облсуд Зауралья приговорил к 19-ти годам лишения свободы, второй отправится в колонию строгого режима на 18 лет. Помимо этого подсудимым придется выплатить семье погибшего компенсацию – 2,5 млн рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.07.19

Под Курганом разбился автобус с пассажирами. / Названа причина смерти курганского водителя, умершего за рулем пассажирского автобуса. / Шумков попросил ускорить ремонт главного моста Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»