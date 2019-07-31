В Кургане 58-летний байкер столкнулся с двумя машинами (ФОТО)

В Кургане 58-летний мотоциклист попал в ДТП с двумя автомобилями. Инцидент произошел почти в 23 часа 30 июля. Мужчина на Кawasaki КLЕ 400 двигался по ул. Гоголя со стороны Красина в сторону Томина.

В районе дома №36 он столкнулся с автомобилем ВАЗ 211230, за рулем которого находился 28-летний водитель (машина ехала по ул. Кирова стороны Мяготина, в сторону улицы К. Маркса). После удара мотоцикл отбросило на стоящий автомобиль Toyota Corolla. Как сообщает ГИБДД по Кургану, мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу №2.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.07.19

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