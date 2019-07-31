В центре Кургана мужчина собирал коноплю

В Кургане будут судить мужчину, которого полиция поймала за сбором конопли прямо в центре города. Днем 5 июля сотрудники патрульно-постовой службы случайно заметили, что кто-то рвет растение, похожее на каннабис, у дома № 12 по ул. Пролетарской.

«Гражданин срывал верхние части конопли и складывал их в пакет. В ходе проведенного физико-химического исследования было установлено, что в изъятом у обвиняемого пакете находится наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой 247 грамм», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Очаг произрастания дикой конопли был уничтожен силами отделения полиции №1, на чьей подведомственной территории расплодилось растение. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Курган, служба информации

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