В Зауралье растет число пожилых курганцев, зараженных ВИЧ-инфекцией

В Зауралье растет число курганцев, старше 50 лет, которые инфицированы ВИЧ. Если в 2014 году доля людей этой возрастной категории среди больных составляла – 4%, то в 2018 она составила уже 10,7% (в 2015 году – 6%, 2016 году – 6,4%, 2017 году – 7%). За 6 месяцев 2019 года доля увеличилась до 11,1%.

Между тем, по данным Роспотребнадзора по Курганской области, наибольшая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 30-39 лет (46%). Высокая выявляемость ВИЧ-инфекции отмечается также в возрастных группах 40-49 лет (24%) и 20-29 лет (16%). Преобладает половой путь заражения – 58%, заражение при употреблении наркотиков – 29%.

Всего больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,85% населения Курганской области, что выше, чем в среднем по России (0,7% населения).

В настоящее время на учете в Центре СПИД состоит более 6 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе 74 ребенка. Всего от разных причин в регионе умерло 2410 ВИЧ-инфицированных. В стадии СПИДа умерло 699 человек, в том числе в 2019 году – 34.

Курган, служба информации

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