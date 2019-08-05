В Курганской области «мусорным оператором» может стать госструктура

В правительстве Курганской области не исключают создание госпредприятия, которое получит статус регионального «мусорного оператора». ГУП может появиться в Зауралье до конца 2019 года.

«Создание ГУПа – это как один из возможных вариантов. Определимся с этим вопросом через несколько дней, когда будут подведены итоги очередного конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», – заявил «Новому Дню» директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

В данный момент в Зауралье проходит очередной конкурс по отбору оператора. Ведомство Андрея Саркисова объявило его 19 июля 2019 года, итоги будут подведены к концу недели – 9 августа.

Впрочем, Андрей Саркисов надеется, что в этот раз торги завершатся выбором оператора, так как нынешний конкурс проходит «бодрее». «Множество звонков, запросов. Интерес проявляют многие. Это дает надежду, что после 9 августа мы все же назовем победителя», – резюмировал Саркисов.

Как сообщал «Новый День», в начале лета конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием участников». Власти Зауралья должны успеть найти «мусорного оператора» до 1 января 2020 года. Структура возьмет на себя всю работу, связанную с вывозом и утилизацией отходов.

Власти Зауралья готовы заключить с новым оператором концессионное соглашение сроком на 10 лет (до 2029 года включительно). В документации конкурса уточняется, что ежегодный объем мусора в Зауралье превышает 225,10 тыс. тонн. Региональные власти сформировали список объектов размещения и захоронения ТКО, мусороперегрузочных станций, планируется мусорообрабатывающий комплекс в Кетовском районе производительностью около 200 тыс тонн ТКО в год. Предполагается, что оператор будет перерабатывать отходы на 11 полигонах.

В 2018 году область нашла такого оператора: мусорным бизнесом тогда заинтересовались влиятельные энергоолигархи Артем Биков и Алексей Бобров, которые контролируют практический весь энергокомплекс и коммунальный рынок Зауралья. В мусорных бизнес Зауралья Биков и Бобров планировали зайти с ООО «Компания «Рифей», но соглашение с ними было расторгнуто с приходом в регион врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Областное правительство объяснило, что к несостоявшемуся партнеру оказалось слишком много вопросов. Региональный оператор не планировал включать в проект инвестиционную составляющую. Настаивал на сокращении полигонов в общей схеме, удлиняя расстояние между ними. А это привело бы к росту затрат на транспортировку ТБО до мест захоронения и обработки. При этом «Компания «Рифей» планировала работать с тарифом 832 рубля за кубометр, в результате чего жители области начали бы платить за мусор в 5,5-7 раз больше.

С момента расторжения контракта с «Компанией «Рифей», региональные власти заняты поиском нового оператора. Времени осталось мало, о чем Андрею Саркисову недавно напомнила прокуратура Курганской области. Главе департамента, ответственного за мусорную реформу, прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Курган, служба информации

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