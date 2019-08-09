Все-таки ГУП: в Зауралье в очередной раз сорвался конкурс по выбору «мусорного оператора»

В пятницу, 9 августа, нулевым результатом завершился конкурс по отбору «мусорного оператора». Желающих подать заявку не оказалось.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, прием заявок от участников будет продлен до середины августа.

Как сообщал «Новый День», в случае, если регион не сможет выбрать оператора, как того требует закон, правительство области может создать госструктуру. Именно новый ГУП получит статус регионального «мусорного оператора» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такую возможность не исключает глава областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Прогнозы Саркисова, видимо, сбудутся. До 1 января 2020 года в Зауралье должна появиться структура, которая возьмет на себя всю работу, связанную с вывозом и утилизацией отходов. За лето региональные власти дважды объявляли конкурс, который признавался несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Власти Зауралья готовы заключить с новым оператором концессионное соглашение сроком на 10 лет (до 2029 года включительно). В документации конкурса уточняется, что ежегодный объем мусора в Зауралье превышает 225,10 тыс. тонн. Региональные власти сформировали список объектов размещения и захоронения ТКО, мусороперегрузочных станций, планируется мусорообрабатывающий комплекс в Кетовском районе производительностью около 200 тыс. тонн ТКО в год. Предполагается, что оператор будет перерабатывать отходы на 11 полигонах.

Курган, служба информации

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