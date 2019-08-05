В Кургане коммунисты и единоросс устроили перепалку из-за украденного шарфика

Курганские коммунисты разместили в социальной сети «Фейсбук» пост, посвященный действующему депутату думы Кургана, единороссу Александру Емелину. Коммунисты обвиняют его в краже шарфика с символикой партии. Емелин отвечает: шарфик брал, но это не кража, а стеб.

Пост про депутата Емелина разместил на своей страничке курганский коммунист Сергей Еремин. Его он написал после праздника, посвященного Дню железнодорожника, который коммунисты 4 августа отметили в Кургане традиционным концертом.

По словам Сергея Еремина, в воскресенье утром, 4 августа, действующий курганский депутат Емелин «лично «зачищал» листовки своего оппонента на предстоящих в сентябре выборах в думу Кургана – Артура Пущина. В доказательства автор поста разместил видео.

Со слов коммунистов, в уничтоженных листовках Пущин поздравлял горожан с Днем железнодорожника и приглашал их на праздничный концерт в Детский парк. Позднее Емелин, продолжает коммунист, приехал и на сам концерт.

«Не просто явился, а приехал в Детский парк на велосипеде, где это запрещено. Поогрызавшись на сделанные замечания, долго фотографировал происходящее и в завершение украл шарфик, оставленный помощником звукооператора...», – пишет коммунист.

Александр Емелин заявил «Новому Дню», что у него другая версия происходящего. Он подтверждает, что приехал на концерт, организованный коммунистами.

«Послушал выступление Пущина, потом были какие-то странные, уркаганские песни. Сами организаторы – коммунисты, постоянно бегали курить на детскую площадку. Я увидел шарфик с символикой партии и забрал его», – говорит курганский депутат Емелин.

По его словам, сделал он это намеренно, чтобы поддеть коммунистов. «Коммунисты организовали праздник, но, полагаю, не оплатили этот концерт из депутатского фонда Артура Пущина, который баллотируется в депутаты. Чтобы к ним не возникло вопросов, они не «забрендировали» данное мероприятие: не было ни плакатов КПРФ, ни какой-либо иной информации. Только сиротливо висел шарфик. Если его сфотографировать, то, например, можно отчитаться перед старшими товарищами по партии – вот, мол, смотрите, провели массовое мероприятие», – говорит депутат единоросс Александр Емелин.

По его словам, он не будет возвращать коммунистам «атрибут праздника». И призывает их относится к выборной кампании с юмором.

Что касается уничтоженных листовок, то, по словам Емелина, он срывал рекламу компании, которая заманивает курганцев пойти за микрокредитами под огромный процент.

Выборы в думу Кургана состоятся 8 сентября 2019 года. Действующий депутат городской думы Кургана Александр Емелин и кандидат в депутаты Артур Пущин на предстоящих выборах – соперники, они баллотируются в одном округе.

Курган, «Новый День», служба информации

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