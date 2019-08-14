Курганцы требуют наказать подростка-живодера, до смерти запинавшего кота

В УМВД Курганской области началась проверка по факту жестокого убийства животного. Силовики изучают видео ролик с участием подростка-живодера из деревни Зубаревка.

По предварительной версии, молодой человек по имени Иван на глазах у прохожих до смерти запинал кота. «На кадрах животное еще подавало признаки жизни, но живодера это не устроило и он продолжил избивать кота вплоть до его смерти!», – написали в социальной сети «ВКонтакте» курганцы.

Авторы поста оговорились: они не будут выкладывать само видео, так как оно очень жестокое. Указали лишь ссылку на страницу самого живодера, но в данный момент аккаунт Ивана уже удален.

В УМВД Курганской области моментально отреагировали на пост, размещенный в группе «Инцидент Курган». «Сообщение по данному факту зарегистрировано в дежурной части отделения полиции «Звериноголовское». В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили комментарий к посту полицейские.

Курганцы надеются, что проверка не закончится «отпиской», и что молодой человек понесет суровое наказание в рамках уголовного кодекса РФ, в котором предусмотрена статья за жестокое обращение с животными.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 13.08.19

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