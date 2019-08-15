Полиция допросила курганского живодера, убившего кота

В Зауралье найден юноша-живодер, который до смерти забил ногами кота. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Фигурантом уголовного дела стал 18-летний житель Звериноголовского района. «Подозреваемый дал признательные показания. Ведется следствие», – уточнили в полицейском главке.

Как сообщал «Новый День», молодой человек по имени Иван записал на камеру, как он долго и зверски убивал животное. Его жертвой стал белый кот, которого преступник забил ногами. Жестокое видео Иван разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», после чего «проснулся знаменитым».

Курганцы прочитали о судьбе кота в соцсетях и потребовали от полиции сурово наказать живодера. Кстати, год назад аналогичная история произошла в Кургане. Мужчина ради смеха вышвырнул из окна котенка и снимал на камеру, как он умирает.

За подобные преступления предусмотрено уголовное наказание: ст. 245 УК РФ. За жестокое обращение с животными можно отправиться в тюрьму на 5 лет.

Курган, служба информации

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