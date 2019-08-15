Курганцы будут платить экс-губернатору Кокорину 10 тысяч в месяц «за выдающиеся заслуги»

Дума Шадринска в четверг, 15 августа, приняла решение присвоить звание «Почетный гражданин города» экс-губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Шадринска.

12 лет назад решение о перечне званий и знаков отличия для выдающихся горожан подписывал лично Алексей Кокорин, который с 1996 по 2014 годы был главой Шадринска. Сегодня депутаты второго по величине города Зауралья приняли решение наградить этим званием самого Кокорина.

Почетные граждане, которых отмечают за выдающиеся заслуги, получают не только уважение, но и вполне конкретные меры материальной поддержки.

Как сообщается в документах муниципалитета, почетный гражданин ежемесячно получает из городского бюджета материальную помощь в размере прожиточного минимума, установленного по Курганской области на день выплаты.

На сайте правительства Курганской области сообщается, что в начале 2019 года величина прожиточного минимума для трудоспособных граждан составила 10 тыс. 559 рублей, для пенсионеров – 8 тыс. 239 рублей.

Алексей Кокорин, который сначала руководил Шадринском, потом стал губернатором Курганской области, родился в 1961 году и пока не достиг пенсионного возраста: ему 58 лет.

Алексей Кокорин руководил регионом с сентября 2014 года по октябрь 2018 года. Как сообщал «Новый День», в четверг, 15 августа 2019 года в Москве состоялась встреча президента РФ Владимир Путина с врио губернатора Курганской областью Вадимом Шумковым. Во время беседы, в частности, Шумков сообщил главе государства о том, в насколько плачевном социальном и экономическом состоянии сегодня находится регион. В частности, за последние семь лет объем госдолга Зауралья вырос в девять раз и на текущий момент превышает 16,5 млрд рублей.

Получить комментарии у шадринских депутатов, которые определили степень заслуг Кокорина, не удалось. Председатель городской думы Шадринска Анатолий Черных в категоричной форме отказался от разговора по данному вопросу.

Как уточняется на сайте администрации Шадринска, ходатайство о присвоении Кокорину звания «Почетный гражданин города» подписали 18 известных жителей, которые сами носят звание почетных граждан. «Аналогичное предложение чуть позже в думу направили члены городской общественной палаты. Сегодня депутаты единогласно кандидатуру Алексея Геннадьевича поддержали», – сообщается на сайте горадминистрации.

Курган, Шадринск, служба информации

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